Ścieżki spacerowe do 41 km od Łodzi. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 19 - 20 lutego?

Wycieczki ze spacerem w okolicy Łodzi

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 41 km od Łodzi, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 19 lutego w Łodzi ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 20 lutego w Łodzi ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

🌳 Trasa spacerowa: Śladem I Wojny Światowej

Stopień trudności: 1

Dystans: 13,66 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podejść: 180 m

Suma zejść: 118 m

Fotoimpresje poleca trasę mieszkańcom Łodzi

Wycieczka piesza z Piaseczna której głównym celem było odwiedzenie Cmentarza Wojennego z 1915 roku w Jesówce, Cmentarz przy czerwonym szlaku rowerowym z Piaseczna do Czerska więc trudno tam nie trafić.