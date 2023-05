Schron przeciwatomowy w Tomaszowie przenosi nas w niesamowity klimat PRL. Można go zwiedzić 13 maja podczas Nocy Muzeów ZDJĘCIA, VIDEO Marek Obszarny

Schron przeciwatomowy obrony cywilnej w Tomaszowie Mazowieckim przenosi nas do czasów głębokiego PRL i trzeba przyznać, że robi niesamowite wrażenie. To jeden z niewielu tak dobrze zachowanych tego rodzaju obiektów w Polsce. Będzie go można zwiedzać podczas Nocy Muzeów, w sobotę, 13 maja.