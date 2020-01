Scena Monopolis w Łodzi. Nowy teatr w dawnym Polmosie przy Kopcińskiego. Działalność z zainaugurował spektaklem „Śmierć i dziewczyna”

Nowoczesną, robiącą wrażenie od pierwszego kontaktu Scenę Monopolis otworzyła premiera teatru Fundacji Kamila Maćkowiaka - „Śmierć i dziewczyna” Ariela Dorfmana. Trudny temat, mocny tekst, spektakl wymagający, daleki od czystej rozrywki. Ponadczasowa opowieść, rozgrywająca się w fikcyjnym państwie, o ofierze faszystowskiej dyktatury, która po latach w przypadkowym gościu odwiedzającym jej dom rozpoznaje swojego kata. Sugestywny materiał, który posłużył do realizacji intensywnego, mądrego, aktualnego (lecz nie wpadającego w doraźną publicystykę), niejednoznacznego spektaklu. Precyzyjnie wyreżyserowany przez Waldemara Zawodzińskiego (także autor efektownej, wzbogacającej przedstawienie w znaczenia scenografii), z charakterystycznym dla tego artysty podkreśleniem złożoności postaci i uwypukleniem wielopłaszczyznowości relacji. No i świetnie zagrany: Jowita Budnik, Mariusz Słupiński i Kamil Maćkowiak stanowią energetycznie współpracujący sceniczny zespół, silnie angażujący widza. Taki właśnie wybór - nie schlebiający publiczności pragnącej niewymyślnych śmieszków, w tak udany sposób sfinalizowany na scenie, sprawił, że Fundacja Kamila Maćkowiaka właśnie na Scenie Monopolis i wespół z nią, premierowym wieczorem już bez żadnych zastrzeżeń awansowała do grona łódzkich teatrów instytucjonalnych, miejsc nieprzypadkowych, które mają swoją specyfikę, stają się od razu rozpoznawalne i wzbogacają kulturalną mapę miasta o istotne wartości.