Sanki, jabłuszka, łyżwy, czyli jak aktywnie spędzić zimę w Łodzi?

Akcesoria zimowe

Jedną z popularniejszych zimowych atrakcji głównie wśród młodszych osób jest zjeżdżanie na sankach czy tzw. jabłuszkach z okolicznych górek. Drewniane sanki można zakupić nawet w supermarkecie w cenie 139,00zł. Poza tradycyjnymi sankami dobrą opcją jest korzystanie z tzw. jabłuszek, które można kupić już za 7,99zł. Poza sklep martes sport do tego typu aktywności oferuje również:

Sanki w kształcie muszli za 59,99zł

Ślizg zjazdowy duży za 14,99zł

Deskę do snowboardu za 24,99

Narty z kijkami 89,99zł

Śnieżkomat - urządzenie do robienia śnieżnych kulek za 14,99zł

Osoby, które preferują czas wolny spędzać na lodowisku, również w sklepach znajdą coś dla siebie, chociaż ceny łyżew wahają się od 119zł do nawet ponad 300zł. W sklepie Decathlon można znaleźć zarówno łyżwy hokejowe, do łyżwiarstwa figurowego jak i do jazdy okazjonalnej. Te ostatnie można kupić w najniższej cenie bo za 119zł. Z kolei łyżwy do typu figurowego, z pięknymi zdobieniami kosztują nawet 250zł