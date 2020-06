Sanatorium w Uniejowie od soboty 20 czerwca wznawia działalność. Tego dnia pierwsi kuracjusze zjadą do jedynego sanatorium w Łódzkiem (FOTO)

Sanatoria przyjęły pierwszych kuracjiuszy. Od soboty pacjenci pojawią też w Uniejowie.

Leczenie uzdrowiskowe na podstawie potwierdzonego w oddziale wojewódzkim skierowania będzie przysługiwać tym pacjentom, którzy:

•

mają potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe po 15 czerwca - realizacja odbywa się na podstawie tego skierowania,

•

mieli rozpocząć leczenie w okresie od 14 marca do 14 czerwca,

•

musieli przerwać leczenie uzdrowiskowe z powodu pandemii (turnus leczniczy trwał poniżej 15 dni), oraz kolejnym pacjentom oczekującym na rozpoczęcie leczenia.*

Ważne!

Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Test, który polega na pobraniu wymazu z nosa i z gardła można wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w punktach pobrań, czyli tak zwanych drive-thru. Taki punkt to po prostu namiot, w którym codziennie przez co najmniej 2 g dziennie specjalnie ubrani pielęgniarze czekają na przyszłych kuracjuszy. Można przyjechać autem lub przyjść pieszo. Testy finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Łódzki OW NFZ stara się telefonicznie skontaktować z każdym kuracjuszem i przekazać, jak i gdzie skorzystać z testu.