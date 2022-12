Sanatorium miłości 2023. Oto wszyscy uczestnicy 5 edycji. Poznaj seniorów z nowego sezonu! ZDJĘCIA

Adam – 62 lata, Golina k/Jarocina Wczesnego wstawania i rychłego ożenku się nie żałuje... Adam był właścicielem firmy ogrodniczej, ale z powodów zdrowotnych, musiał ją zawiesić. Dzisiaj pomaga córce i zięciowi produkować rowerowe siodełka. W wolnym czasie namiętnie ogląda filmy oraz mecze siatkarskie. Lubi czytać książki, słuchać muzyki, tańczyć. Chciałby jeszcze doświadczyć beztroskiego wieczoru przy winie, u boku kobiety… Zanim się ożenił, w wieku dziewiętnastu lat, Adam był dość spontaniczny, ale po ślubie ustatkował się. Żonaty przez czterdzieści dwa lata, do nagłej śmierci żony. Dzisiaj jest przekonany, że trzeba iść do przodu, a bez kobiety żyć jest trudno. Może uda mu się poznać osobę spokojną, wyrozumiałą, która go pokocha… Wygląd nie ma dla Adama wielkiego znaczenia. Jego orężem jest spojrzenie, dlatego patrzy kobietom głęboko w oczy. Podobno „coś” w tym jego spojrzeniu jest, a przynajmniej tak mu powiedziało kilka pań. Na pewno kobieta może mu zaufać I będzie przez niego kochana z oddaniem, jeśli tylko okaże się „tą jedyną”.

Sanatorium miłości TVP