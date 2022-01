Samsung River Triathlon Series 2022. Finał w Uniejowie także w tegorocznej edycji zawodów. Zapisy chętnych już ruszyły ZDJĘCIA

Samsung River Triathlon Series w tym roku będzie miało drugą edycję. Finał w Uniejowie zaplanowano na 28 sierpnia. Jak przybliża Urząd Miasta w Uniejowie, organizatorem cyklu zmagań w wieloboju jest Fundacja „Jeszcze więcej sportu”, a wyróżnikiem Samsung River Triathlon Series jest etap pływacki, który za każdym razem odbywa się w wodach rzeki Warty. - Naturalny bieg trzeciej co do długości rzeki w Polsce, wytyczył miasta, znajdujące się w gronie partnerów cyklu. Poprzednim razem były to: Wronki, Konin, Koło oraz Uniejów. Pulę tegorocznej edycji zasilą dwa dodatkowe etapy. Pierwszy i tym samym otwierający w dniu 5 czerwca całą serię, odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim. Drugie nowe miasto, Międzychód jest gospodarzem przedostatnich zawodów (14 sierpnia), poprzedzających finał w Uniejowie.

System zapisów online na Samsung River Triathlon Series został uruchomiony z początkiem roku i w chwili obecnej umożliwia rejestrację z najkorzystniejszą ceną za pakiet startowy. Te prowadzone są pod następującym linkiem. KLIKNIJ TUTAJ.