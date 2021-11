Samochodowe nowości w Manufakturze - już można oglądać topowe modele, sprawdź jakie?

Festiwal Samochodowych Nowości w Manufakturze

W czwartek, 4 listopada Manufaktura zamieniła się w... salon samochodowy. Oglądać można najnowsze modele znanych marek, także te elektryczne i hybrydowe.

Łódzcy dilerzy samochodowi prezentują najnowsze modele na 2022 rok, ale nie tylko - wśród nowości można zobaczyć także hulajnogi czy rowery elektryczne, które szturmem podbijają największe miasta.

Mitsubishi prezentuje model Eclipse Cross PHEV, czyli idealny miks awangardowej stylistyki z japońskim DNA. Nowy Eclipse Cross to jedyny taki SUV plug-in na rynku.

Ford prezentuje w pełni elektrycznego SUV-a: model Mustang Mach-E jest nie tylko przyjazny środowisku, ale także miły dla oka. Jego stylistyka nawiązuje do legendarnego Forda Mustanga i łączy w sobie tradycję z nowoczesnością. Oprócz tego w Manufakturze Ford pokaże także modele Mach 1, Kuga czy Puma.

Kia także stawia na elektromobilność - zaprezentuje modele EV6 i XCeed. Pierwszy z nich to elektryczny crossover, zachwycający nie tylko smukłą sylwetką, ale przede wszystkim komfortem podróżowania i sporym zasięgiem elektrycznej baterii. Z kolei XCeed to połączenie technologii i bezpieczeństwa na najwyższym poziomie.

Hyundai pokaże model Tucson, czyli zdobywcę Auto Świat Moto Awards 2020, a także model Kona N, zbudowany z myślą o wszechstronności i wydajności. Peugeot zaprezentuje model 508 Hybrid, czyli kombi z silnikiem hybrydowym.