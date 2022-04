Samochód z rejestracją z Łasku znaleziono ostrzelany w Mariupolu. Co się tam stało?

- Może ktoś z Was rozpoznaje mercedesa Vito rejestracja ELA 38J8. Mercedes na tych rejestracjach został odnaleziony na filmie z Mariupola, prawdopodobnie jechali nim wolontariusze - napisano w poście na Facebooku.

- Ukrainiec kupił go na wolontariat - potwierdza sprzedawca mercedesa. - Ten chłopak zginął w piątek.

Mariupol to miasto we wschodniej Ukrainie, port nad Morzem Azowskim. W mieście przed wojną mieszkało ponad 400 tys. osób. Od agresji rosyjskiej 24 lutego 2022 roku na Mariupol spadły tysiące pocisków, a budynki w centrum zostały zniszczone niemal całkowicie.

Miasto od początku wojny jest oblężone i ostrzeliwane przez Rosjan. Wojska oblegające miasto nie pozwalają ewakuować z niego ludności cywilnej. Jedyną możliwością zaopatrywania ludzi jest wolontariat. Pomoc humanitarna jest blokowana przez Rosjan, jak twierdzą władze Mariupola.

W mieście od początku walk zginęło co najmniej kilka tysięcy mieszkańców. Według ONZ może to być nawet ponad 5 tys. ofiar, w tym niemal 300 to dzieci. Około 300 osób poniosło śmierć, gdy schroniły się w teatrze dramatycznym w Mariupolu, zbombardowanym w połowie marca przez rosyjskie wojska. Szacuje się, że w mieście przebywa jeszcze około 100 tys. cywilów.