Salony tatuażu w Łodzi. Coraz więcej łodzian chce się tatuować. Jakie wzory tatuaży wybierają najczęściej? Ceny tatuaży?

– W środowisku tatuatorskim śmieją się, że najpierw jest dużo dywagacji, a przy piątym wykonaniu tatuuje się już logo Nutelli gdziekolwiek – żartuje Kuberska.

Wzór tatuażu można wybrać na miejscu

W studiu Hard to Forget klienci mogą zobaczyć dostępne wzory, które stale są publikowane w sieci. Często zdarzają się też chętni, którzy przychodzą z własnymi pomysłami chcąc je zrealizować.

Z klientami, którzy nie mają pomysłu na tatuaż zawsze są przeprowadzane rozmowy na temat ich zainteresowań i upodobań, tak by jak najlepiej wybrać wzór. Jest to niezwykle ważne, ponieważ takie prace zostają z nami na całe życie. Dobrze więc, by klienci mieli na sobie to, co trafia w ich gusta.