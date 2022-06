Sałatka z serkiem wiejskim, błyskawiczny przepis. Zrobisz w 15 min. Pomysł na zdrowe śniadanie pełne warzyw Katarzyna Puczyńska

Sałatka z serkiem wiejskim to pomysł na pyszne i zdrowe śniadanie. Zobacz przepis.

Słoneczne dni zachęcają do przygotowywania lekkich i szybkich potraw. Warto wprowadzić do naszej diety więcej warzyw i owoców. Proponujemy przepis na sałatkę z serkiem wiejskim, świeżym ogórkiem, pomidorem, rzodkiewką i szczypiorkiem. Taka sałatka doda nam energii i witamin, a także jest prosta i szybka do przygotowania. Można ją podać zarówno na śniadanie lub zjeść w ciągu dnia jako przekąskę. Sprawdź nasze wskazówki krok po kroku, jak ją zrobić.