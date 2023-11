Sąd Okręgowy w Piotrkowie nie zdecydował w sprawie listu żelaznego dla Sebastiana M. ZDJĘCIA

- Sąd uznał, że jest pewna kwestia do weryfikacji, jeżeli chodzi o informacje istotne do ewentualnego wydania, bądź nie, listu żelaznego - przekazał nam obrońca, mecenas Bartosz Tiutiunik. - O co konkretnie chodzi, nie mogę państwu powiedzieć, ponieważ posiedzenie toczy się z wyłączeniem jawności, więc informacje, które były przedmiotem tego posiedzenia są objęte tajemnicą. Jest to na pewno okoliczność, która może mieć znaczenie dla podjęcia decyzji przez sąd - dodał obrońca.