Są chętni na kupno łódzkiej Sukcesji. Jakie pieniądze wchodzą w grę? Toczą się rozmowy w sprawie otwarcia kina, kręgielni i klubu fitness

O zamknięciu Sukcesji zrobiło się głośno wieczorem w piątek 26 maja. Wówczas na Facebooku centrum przy ul. Rembielińskiego pojawiła się informacja o zamknięciu Sukcesji z dniem 30 czerwca 2020. Taką decyzje podjęła Rada Wierzycieli, która nie wyraziła zgody na dalszą działalność centrum.

O możliwość dalszego działania walczą najemcy z czwartego piętra, gdzie mieszczą się kino Helios, kręgielnia Król Kul oraz klub fitness FitFabric.

- Chcemy dalej działać w tym miejscu, nie szukamy nowej lokalizacji - mówi Piotr Pawluczyk z kręgielni. - Czekamy na decyzję w tej sprawie.

Okazuje się, że oczekiwanie może trochę potrwać. Jak tłumaczy Ewa Frontczak, syndyk Sukcesji, chodzi o koszty takiej działalności.

- Trzeba skalkulować koszty i sprawdzić, czy najemcy z czwartego piętra są w stanie je pokryć - zaznacza Ewa Frontczak. - Podjecie tej decyzji może zająć jeszcze kilka dni, w tym tygodniu najpewniej nie zapadnie.

Sporządzona została wycena całego centrum przy ul. Rembielińskiego.

- Przekracza ona 100 mln zł - mówi Ewa Frontczak. - Decyzja należy do Rady Wierzycieli, ale jest zainteresowaniem kupnem Sukcesji. Są chętni, w końcu to nowy obiekt, wycena nie budzi wątpliwości.

Budowa Sukcesji pochłonęła ok. 182 mln zł. Centrum zostało otwarte we wrześniu 2015 roku. Na 128 tys. mkw. miało działać 160 sklepów i punktów usługowych, ale nie udało się zapełnić całej powierzchni centrum. Zdaniem dr Pawła Kowalskiego, specjalisty marketingu z Uniwersytetu Łódzkiego na porażkę centrum złożyło się kilka czynników, w tym błędy w zarządzaniu obiektem, brak pomysłu na wyróżnienie się spośród innych obiektów tego typu, na promocję centrum. Zdecydował też tzw. słaby mix najemców, brakło marek, które przyciągałyby do centrum, a nawet jeśli takie były, to nie zostały dobrze wypromowane.

Dr Paweł Kowalski również jest zdania, że Sukcesja może zyskać nowe życie, choć jest to inwestycja długofalowa. Nowy właściciel może zacząć osiągać zyski po 3-5 latach od zainwestowania w obiekt i wprowadzenia koniecznych zmian.