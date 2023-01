Rycerze Wiosny zremisowali w Side z Worskłą Połtawa 0:0 ZDJĘCIA

Dwie kontuzje ełkaesiaków

W pierwszej połowie z powodu kontuzji plac gry opuścili dwa ełkeasiacy - Litwin Artemijus Tutyśkinas oraz Mateusz Kowalczyk. Na razie trudno powiedzieć jak groźne są to urazy.

W najbliższy wtorek (31 stycznia) podopieczni trenera Kazimierza Moskala zmierzą się w reprezentacją Tadżykistanu do lat 21, która także przebywa w Side na zgrupowaniu. Z kolei 3 lutego czeka ich starcie z rumuńskim drugoligowcem FK Csikszereda Miercurea Ciuc. Będzie to ostatni mecz łodzian podczas pobytu w Turcji.

ŁKS Łódź - Worskła Połtawa 0:0

ŁKS:Aleksander Bobek (61, Michał Kołba) - Kamil Dankowski (46, Marcel Wszołek), Nacho Monsalve (61, Maciej Dąbrowski), Adam Marciniak (61, Oskar Koprowski), Artemijus Tutyśkinas (15, Milan Spremo) - Bartosz Biel (61, Bartosz Szeliga), Michał Mokrzycki (46, Władysław Ochronczuk), Michał Trąbka (71, Pirulo), Mateusz Kowalczyk (22, Dawid Kort), Piotr Janczukowicz (61,Jan Łabędzki) - Stipe Jurić (61, Nelson Balongo). Trener: Kazimierz Moskal.