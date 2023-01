Rycerze Wiosny zmierzą się z reprezentacją Tadżykistanu ZDJĘCIA

Zespół prowadzony przez trenera Kazimierza Moskala zmierzy się tym razem z Worskłą Połtawa z Ukrainy. Mecz zaplanowano na godzinę 15 czasu polskiego w sobotę (28 stycznia). Rywal zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli tamtejszej Lidze. W 15 meczach zdobył 18 punktów. Liderujący Dnipro ma na koncie 35 punktów. Na miejscu drugim Szachtar Donieck (30), a na trzecim Dynamo Kijów (30). Trenerem sobotniego rywala ŁKS jest Wiktor Skrypnyk. Najbardziej rozpoznawalnym piłkarzem drużyny ukraińskiej jest bramkarz Dmytro Riznyk, którego wartość specjalistyczny portal Transfermarkt ocenia na około dwa miliony euro. W kadrze jest także Vasyl Kravets. To były piłkarz między innymi poznańskiego Lecha, ale także hiszpańskich klubów CFLeganes i Sporting Gijon. Jakby nie patrzeć zapowiada się ciekawa konfrontacja.

Podczas zgrupowania w Turcji Ukraińcy rozegrali już sparing z Napredakiem z Serbii. Przegrali to spotkanie 0:1. Z kolei w najbliższy wtorek (31 stycznia) ełkesiaków czeka dodatkowy sparing i to nie byle jaki. Zmierzą się bowiem z reprezentacją Tadżykistanu do lat 21. Bez wątpienia będzie to bardzo ciekawa konfrontacja, w końcu to mecz z reprezentacją prawie 8 milionowego kraju.

Z kolei w przyszły piątek (3 lutego) Rycerze Wiosny mają grać z rumuńskim drugoligowcem FK Csikszereda Miercurea Ciuc . To drużyna, która w 16 meczach zdobyła 25 punktów i zajmuje w tabeli siódme miejsce. Do miejsca dającego awans do elity zespół traci zaledwie punkt. Prowadzi CSA Steaua Bukareszt (33), przed CSMS Jassy (31) oraz Otelulem (31). W tym ostatnim meczu nie wystąpi już Jan Łabędzki. 17-latek wyleci bowiem z Turcji wcześniej na zgrupowanie reprezentacji Polski U 17. Rozpocznie się ono w Piasecznie, a potem Biało-Czerwoni wylecą do Hiszpanii, gdzie mają nie tylko trenować, bo w planach są także trzy mecze kontrolne. Najpierw z Norwegią (5 lutego), a potem z Belgią (7) oraz Szwecją (9). Dodajmy, że Jan Łabędzki jest wychowankiem Akademii ŁKS i uczniem Szkoły Marcina Gortata. Piłkarz trenuje od niedawna z pierwszym zespołem a jesienią występował w trzecioligowych rezerwach oraz zespole z Centralnej Ligi Juniorów U 17. To niezwykle utalentowany piłkarz.ą