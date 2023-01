Rycerze Wiosny przygotowują się do szarży na ekstraklasę. Zaczęli treningi ZDJĘCIA

Na pierwszych zajęciach zespołu trenera Kazimierza Moskala nie było nowych graczy spoza klubu. Niewykluczone, że pojawią sie jednak w najbliższych dniach. Nie było także Pirulo. Najskuteczniejszy zawodnik pierwszoligowca dołączyć ma do ćwiczących w środę. Łącznie pod okiem sztabu szkoleniowego ćwiczyło ,,., piłkarzy.

Był w tym gronie 16-letni Jan Łabędzki, który podpisał niedawno profesjonalny kontrakt z ŁKS Łódź. Utalentowany piłkarz jest wychowankiem klubowej akademii. W trwającym obecnie sezonie był w kadrze trzecioligowych rezerw, wystąpił w ośmiu meczach o punkty, strzelając dwa gole. W rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu okręgu łódzkiego zdobył cztery bramki.

W środę treningi z zespołem Kazimierza Moskala rozpocząć ma Jowin Radziński. On ma już za sobą debiut w pierwszej drużynie, a miało to miejsce 31 października 2020 roku w starciu Pucharu Polski z Unią Janikowo. W trzecioligowych rezerwach zaliczył z kolei 14 meczów, strzelając jednego gola. Ma także na koncie występy w reprezentacjach Polski do lat 16 i 17. Wprawdzie trudno sądzić, żeby któryś z tych graczy wdarł się do składu pierwszoligowca, ale nie można wykluczyć, ze wsiądzie 21 stycznia do samolotu lecącego z zespołem na tureckie zgrupowanie do Antalyi.

- Dzisiejsze zajęcia zaczęliśmy od testów biegowych które pozwoliły nam ocenić wydolność zawodników i na tej podstawie przygotować plany treningowe na najbliższe dni - mówi Paweł Drechsler, trener przygotowania motorycznego w ŁKS. - Były też zajęcia z piłką, natomiast od środy zaczynamy już normalne zajęcia na boisku. Pogoda nam dopisuje, więc trzeba z tego korzystać. Rano spotykamy się i kontynuujemy pracę nad siłą, już w grupach. Przez ostatni miesiąc piłkarzy pracowali nad tym elementem, ale indywidualnie. Jeśli chodzi o sytuację kadrową, to wszyscy piłkarze są na szczęście zdrowi. Dodam, że widać u piłkarzy głód piłki, stęsknili się za zajęciami. Mieliśmy z nimi kontakt i już od pewnego czasu wyczuwaliśmy, że chcą wrócić do treningów. Po udanej rundzie inaczej zresztą wraca się do pracy. Dziś zaczynamy i kontynuujemy to co przyniosło nam sukces w pierwszej części sezonu. ą