Rycerze Wiosny kontra Biała Gwiazda - to będzie mecz wiosny

Do końca pierwszoligowego sezonu pozostało zaledwie pięć kolejek, a więc tyle co nic. Liderem tabeli są Rycerze Wiosny, mający na koncie 65 punktów. Miejsce drugie zajmuje rewelacyjny beniaminek z Chorzowa, czyli Ruch - 53. Trzecia jest Wisła Kraków, czyli Biała Gwiazda - 51. Przypominamy, że bezpośredni awans do PKOEkstraklasy wywalczą dwa najlepsze zespoły tabeli końcowej. Drużyny z miejsc od trzeciego do szóstego czekają dwustopniowe baraże o jedno premiowane awansem miejsce. Jeśli ełkeasiacy wygrają piątkowe starcie, to już spokojnie mogą się przygotowywać do świętowania awansu, wszak nad Wisła będą mieli osiem punktów przewagi, a to na tym etapie rywalizacji prawdziwy kapitał. Termalika, jeśli pokona Odrę Opole, w przypadku trzech punktów, ŁKS będzie z kolei traciła siedem „oczek”.

Przygotowania ełkaesiaków do hitu wiosny idą pełną parą. Udział w zajęciach biorą już Mateusz Kowalczyk i Pirulo, a więc piłkarze, których brak był aż nadto widoczny w starciu z sosnowieckim Zagłębiem (0:1). Ze względu na nadmiar żółtych kartoników pauzował będzie niestety Adam Marciniak.

Jeśli chodzi o zespół gości, to trener Radosław Sobolewski nie jest pewien, czy będzie mógł skorzystać z usług Álexa Mula i Dawida Junce. Obaj doznali urazów podczas meczu z Ruchem Chorzów. Żaden piłkarz Białej Gwiazdy nie musi pauzować za kartki. Naszym zdaniem faworytem tego spotkania będą ełkaesiacy.

Piątkowy mecz będzie 130 oficjalnym starciem obu ekip. Bilans jest korzystny dla ekipy spod Wawelu, która triumfowała 65 razy. 38 razy górą byli ełkaesiacy, a 26 potyczek kończyło się podziałem punktów.

Pewne jest, że stadion wypełni się do ostatniego miejsce. Kibice ŁKS wykupili już wszystkie bilety na piątkowe starcie. Przypomnijmy, że obiekt mieści nieco ponad 18 tysięcy ludzi. ą

iii liga (grupa 1.)

30. kolejka. Piątek (5 maja): ŁKS Łódź - Wisła Kraków (godz. 20.30, wynik meczu z rundy jesiennej 2:2), Chojniczanka Chojnice - Sandecja Nowy Sącz (18, 1:2). Sobota (6 maja): Górnik Łęczna - Podbeskidzie Bielsko-Biała (20, 0:1), Ruch Chorzów - Resovia (17.30, 1:1), Puszcza Niepołomice - Odra Opole (15, 3:2). Niedziela (7 maja): Stal Rzeszów - Arka Gdynia (12.40, 2:2), Chrobry Głogów - GKS Katowice (18, 0:1), Skra Częstochowa - GKSTychy (15, 0:5).