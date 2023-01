Rycerze Wiosny już startują z przygotowaniami do wiosny

- Spotykamy się w środę około 10 - mówi Marcin Pogorzała, asystent pierwszego trenera. - Pierwszego dnia mamy zaplanowane siłownię, testy siłowe oraz zajęcia wprowadzające z piłką. Do końca tygodnia będziemy ćwiczyć na boisku oraz na siłowni.

Niewykluczone, że już na środowym treningu pojawią się nowi piłkarze. Według portalu prowadzonego przez fanów ŁKS jednym z nich może być Milan Spremo. To Serb, który jest wolnym zawodnikiem, bo rozwiązał niedawno za porozumieniem stron kontrakt z FK Borac Banja Luka. To zawodnik, który grał w przeszłości także w słoweńskim NKCelje. Gdyby rzeczywiście piłkarz trafił na aleje Unii 2 byłby to transfer bezgotówkowy, co obecnej sytuacji finansowej klubu wydaje się być normalne. Na razie to tylko przypuszczenia, bo oficjalnych doniesień o nowych piłkarzach nie ma. Niewykluczone natomiast, ze na jutrzejszych zajęciach pojawi się leczący kontuzję Mieszko Lorenc.

Fanów ŁKS może natomiast cieszyć fakt, iż bramkarz Aleksander Bonek oraz Mateusz Kowalczyk mają dokończyć sezon w łódzkim zespole.Tak przynajmniej twierdzi sternik klubu Tomasz Salski. - Nie widzę tutaj zagrożeń, żeby miało być inaczej. To są ważni zawodnicy dla ŁKS i wiemy o co gramy - mówi.

Miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście będzie, bo w polskiej piłce wszystko jest możliwe. Przejdźmy do spraw organizacyjnych, które są niezwykle ważne dla walczącego o ekstraklasę klubu. Otóż coraz więcej wiadomo na temat potencjalnego inwestora. Wspomniany Tomasz Salski przyznał w wywiadzie dla kanału ŁKS TV, że jest to rzeczywiście amerykańska rodzina Platków, a negocjacje prowadzone są z Philipem Platkiem – bratem Roberta. Philip odpowiedzialny jest za sprawy sportowe i pełni jednocześnie funkcję prezydenta Spezii Calcio. - Mam nadzieję, że ten kierunek, który obraliśmy będzie pomyślnie zwieńczony w czerwcu przyszłego roku - mówi Tomasz Salski. - Liczę, że wówczas akcjonariat się wykrystalizuje. Jeżeli wypełnimy wszystkie założenia, to, mogę dzisiaj powiedzieć, pan Philip Platek, będzie większościowym akcjonariuszem ŁKS.

Czy rzeczywiście tak się stanie, czas pokaże. Przypomnijmy jeszcze, ze trzecioligowe rezerwy ŁKS wznawiają przygotowania do rundy wiosennej 9 stycznia. ą