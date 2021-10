Ruszyła rehabilitacja pocovidowa w MCM Rydygiera w Łodzi - jak się zapisać? Sprawdź

Miejskie Centrum Medyczne im. Rydygiera uruchomiło zabiegi rehabilitacyjne dla osób, które przeszły COVID-19 i odczuwają jego skutki, mimo upływu wielu tygodni czy nawet miesięcy od zachorowania i wyzdrowienia.

- Wystarczy zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu czy lekarza specjalisty i poprosić o skierowanie na rehabilitację pocovidową. My, dzięki naszym specjalistom, postaramy się pomóc wrócić do normalności. Rehabilitacja - w zależności od potrzeb danego pacjenta i jego stanu zdrowia - trwa od 2 do 6 tygodni - mówi Marta Nowak, prezes MCM im. Rydygiera.

W miejskiej poradni rehabilitację pocovidową przechodzą pierwsze cztery osoby.

- Mamy specjalnie przygotowane zestawy ćwiczeń, np. wysiłkowe na rowerze stacjonarnym, na bieżni. Mamy też ćwiczenia oddechowe, wzmacniające, czyli poprawiające naszą sprawność oddechową, krążeniową - dodaje Aneta Łatkowska, fizjoterapeuta. Zmianę, poprawę w kondycji pacjenta widzimy z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Pierwsza wizyta u fizjoterapeuty to taka, na której oceniam stan pacjenta. Mierzę ciśnienie, tętno, saturację, liczbę oddechów. Oceniam, jak szybko pacjent się męczy. Robimy testy wysiłkowe. Podobną kontrolę roimy w połowie zabiegów. Na ostatniej wizycie zaś porównamy, jak było na początku i jak jest po rehabilitacji.