Ruszyła kolejna edycja programu „Infrastruktura sołecka na Plus” w Łódzkiem. Zdobyć można nawet 100 tysięcy złotych ZDJĘCIA

– Mieszkańcy dają pomysł, samorząd województwa wykłada pieniądze, a jedno plus drugie, to „urządzanie” sołectw zgodnie z potrzebami ludzi – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Nabór wniosków właśnie ruszył. „Infrastruktura sołecka na Plus” to kolejny program, po „małych” grantach sołeckich kierowany do mieszkańców wsi. Łącznie na rozwój sołectw, samorząd województwa przeznaczy w tym roku 14 milionów złotych.



To już druga edycja programu „Infrastruktura sołecka na Plus”, który w ubiegłym roku cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że zarząd województwa w połowie roku podjął decyzję o podwojeniu puli, która na początku wynosiła 2 mln zł. Dzięki temu z ubiegłorocznej edycji skorzystało 40 sołectw. Tegoroczny budżet jest jeszcze większy, bo wynosi aż 6 mln zł, dzięki czemu będzie możliwe zrealizowanie co najmniej 60 inwestycji opartych na pomysłach mieszkańców. Każde sołectwo – bo to ono wychodzi z pomysłem i wnioskiem - może się starać o dofinansowanie do 100 tys. zł, a dotacja może pokryć 100 procent inwestycji.