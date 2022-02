Ruszyła budowa Bulwarów Północnych. Na placu budowy wreszcie widać robotników ZDJĘCIA

Tydzień temu w niedzielę (13 lutego) miał ruszyć remont ulic Północnej i Ogrodowej, czyli tzw. Bulwarów Północnych od ul. Zachodniej do ul Franciszkańskiej. Urzędnicy pochwalili się zdjęciami z zabezpieczenia drzew przez robotników, zamknięto też nitkę północną (po stronie parku Staromiejskiego), a ruch w obu kierunkach (po jednym pasie ruchu w każdą stronę) puszczono nitką południową. Kierowcy mieli żal do tempa prac twierdząc, że na placu budowy nic się nie dzieje, za to przez zamknięcie drogi tworzyły się duże korki. Urząd nie zgodził się z tymi opiniami tłumacząc się wietrzną pogodą w ostatnich dniach.

- Nie jest prawdą, że na placu budowy nic się nie działo. Wykonawca zabezpieczył drzewa, przygotował zaplecze budowy i zgromadził niezbędne materiały i sprzęt. Intensywne prace, czyli demontaż trakcji oraz frezowanie nawierzchni jezdni z uwagi na zapowiadane wichury zostały przełożone. Przed weekendem ruszył demontaż chodników i krawężników - podkreśla Małgorzata Loeffler, rzecznik prasowy Zarządu Inwestycji Miejskich.

Teraz wykonawca przygotowuje się do rozbiórki trakcji. Jutro (22 lutego) planuje rozpoczęcie frezowania nawierzchni jezdni.



Remont ma zakończy się pod koniec 2023 roku. Jego koszt to 45,5 mln zł. Ulica przejdzie metamorfozę - będzie nowa jezdnia, torowisko, chodniki, droga rowerowa, infrastruktura podziemna, oświetlenie, ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe oraz nasadzenia (klony, kasztanowce, dęby, róże, hortensje).