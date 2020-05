Ruszyła akcja #Piotrkowskaotwarta. Łódzkie Centrum Wydarzeń nagrało filmik promujący zakupy na Piotrkowskiej

Oglądający zobaczymy, że klienci ostrożnie wracają na zakupy i ryzyko zastania tłumów w sklepach jest bardzo niskie. Dodatkowo zmniejsza je przestronność głównej ulicy miasta oraz podporządkowanie się przez przedsiębiorców z Piotrkowskiej ograniczeniom, np. poprzez wyłączenie stref wewnątrz lokalu, czy zmiany w organizacji pracy personelu.

- Działamy od poniedziałku, 4 maja, ale warunki są nieco inne niż wcześniej. Ograniczyliśmy ilość osób, które mogą przybywać w środku do 4 osób.Dodatkowo czynna jest tylko co druga przymierzalnia, po każdym kliencie dezynfekujemy ją. W sklepie znajduje się ogólnodostępny płyn antybakteryjny do rąk, ekspedientki noszą maseczki i rękawiczki - mówi Marta Sas, kierownik sklepu Only przy Piotrkowskiej 101.

Na tzw. „odmrażanie handlu” i obowiązek noszenia maseczek natychmiast zareagowały butiki odzieżowe, sklepy z obuwiem i artykułami gospodarstwa domowego na Piotrkowskiej. Po Wielkanocy zaczęły stopniowo otwierać się też kolejne branże, sklepy znanych marek, a także niektóre punkty usługowe. Oprócz butików branży tekstylnej i popularnych marek, np. Tatuum, Only, Pan Tu Nie Stał, funkcjonują także sklepy specjalistyczne, np. Riff ze sprzętem muzycznym, Everestz artykułami dla podróżników, czy Cex z elektroniką i grami komputerowymi oraz sieciowe sklepy z art. do domu, np. popularny duński Tiger, czy Home Say. Zakupy zrobimy też w niektórych księgarniach, sklepach jubilerskich czy pasmanteriach.