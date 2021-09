Ruszył remont na Sienkiewicza, lada dzień zacznie się na Lodowej i Pomorskiej. Miasto walczy z dziurami. Czy nie za późno?

Prace na ul. Sienkiewicza obejmują odcinek drogi pomiędzy ul. Wigury i Tylną. Ta już mocno wyeksploatowana jezdnia zostanie w całości wymieniona na nową. Prace będą prowadzone połówkami jezdni dla zapewnienia przejezdności oraz dojazdu do pogotowia ratunkowego. Podczas prac, po Sienkiewicza przejedziemy tylko w jednym kierunku od ul. Wigury na południe do ul. Tymienieckiego. Zakaz ruchu w drugą stronę będzie obowiązywał już od ul. Tymienieckiego. Pomimo, że sam zakres prac rozpoczyna się od Tylnej to już na skrzyżowaniu z Tylną nie będzie możliwości przejazdu. Sama ul. Tylna stanie się ślepa przy „trójkącie” z ul. Sienkiewicza. Zmienioną trasą pojadą autobusy MPK linii 55, 57, 77 i N3.

W poniedziałek został także przekazany wykonawcy remontu fragment ul. Lodowej na północ od Przybyszewskiego. Prace rozpoczną się tam w najbliższych dniach, a roboty prowadzone będą bez zamykania ulicy dla ruchu. W ciągu najbliższych tygodni ten fragment ul. Lodowej w zostanie pokryty nowym asfaltem.

Z kolei 4 października rozpoczną się prace na ul. Pomorskiej w Nowosolnej od ul. Gryfa Pomorskiego do zakrętu na ul. Pomorskiej.