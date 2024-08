Ruszył opóźniony już na starcie remont ulicy Szczecińskiej. Teofilów stanął w korkach. Za dwa lata mamy nie poznać Szczecińskiej

Zamknięcie kluczowego fragmentu ulicy Szczecińskiej jest efektem rozpoczęcia długo oczekiwanych prac remontowych. Mieszkańcy i kierowcy muszą przygotować się na długotrwałe utrudnienia, gdyż zaplanowane prace mają potrwać aż dwa lata. W pierwszym dniu roboczym po zamknięciu odcinka ulicy, ruch w okolicach Teofilowa znacząco się zwiększył, co było szczególnie widoczne na trasach objazdowych oraz na ulicach Krakowska i Traktorowa. Mimo wyznaczonych objazdów, wielu kierowców próbowało znaleźć własne drogi omijające zamknięty odcinek, co dodatkowo pogorszyło sytuację na drogach.

Czy remont ulicy Szczecińskiej zakończy się na czas?

Przebudowa ulicy Szczecińskiej, która właśnie się rozpoczęła, jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w mieście. Mimo początkowych opóźnień, związanych z późnym startem prac w terenie, odpowiedzialni za projekt wyrażają optymizm co do terminowego zakończenia prac. Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich, Agnieszka Kowalewska-Wójcik, mimo wcześniejszych przesunięć terminowych, jest przekonana o możliwościach wykonawcy, firmy "Trakcja", znanej z opóźnień w innych projektach, do zrealizowania zadania w wyznaczonym czasie.