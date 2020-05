Ruszył nabór do łódzkich żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych

Rekrutacja do żłobków potrwa do 22 maja. Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Zespołu Żłobków mzz.lodz.pl. Wypełnione karty zostawiamy w specjalnych urnach, które codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 8 - 15 są wystawione przy wejściach do miejskich żłobków. Resztę niezbędnych dokumentów będzie można dostarczyć przy podpisywaniu umowy z daną placówką.

­– Przypominamy, że do dwóch nowych żłobków (przy ul. Jugosłowiańskiej oraz Kmicica) nabór na wrzesień nie będzie prowadzony – dodaje Jolanta Baranowska. – Rekrutacja do placówki przy ul. Kmicica zakończyła się w kwietniu br., zaś nabór do żłobka przy ul. Jugosłowiańskiej odbył się na początku roku i, poza sytuacjami losowymi, miejsca w tej placówce nie będą się zwalniać.

Z uwagi na epidemię tegoroczna rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice przedszkolaków muszą wybrać placówkę do 15 maja do godz. 15. Nabór do podstawówek potrwa do 29 maja, obowiązuje w nim rejonizacja.