Ruiny tkalni papieskiej w Łodzi. Zobacz, jak wygląda dziś miejsce gdzie Jan Paweł II spotkał się z włókniarkami Uniontexu. ZDJĘCIA

13 czerwca 1987 roku Jan Paweł II odwiedził Łódź. Jednym z najważniejszych momentów było spotkanie z włókniarkami a zakładach Uniontex przy ul. Kilińskiego. Dziś to miejsce to kompletna ruina. Co prawda wciąż aktualne są plany wybudowania Centrum Papieskiego upamiętniającego wizytę Jana Pawła II, ale patrząc na to w jakim stanie znajdują się budynki dzisiaj, trudno to sobie wyobrazić. W poniedziałek, 18 maja w związku z 100 rocznicą urodzin papieża Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Łodzi. Łódzki poseł PiS, Włodzimierz Tomaszewskizłożył kwiaty w dwóch miejscach upamiętniających wizytę papieża w Łodzi w 1987 r. - pod tablicą znajdującą się obecnie przy loftach przy ul. Tymienieckiego oraz na gruzach tkalni, gdzie papież spotkał się z włókniarkami. - Wierzę, że już wkrótce powstanie tu miejsce godne pamięci Jana Pawła II, a inwestor rozpocznie prace przy rewitalizacji tego obiektu - mówi poseł Tomaszewski. - Wiem, że w najbliższym czasie zostanie wydane pozwolenie na budowę. Centrum papieskie nie będzie się mieścić dokładnie w tym samym miejscu, gdzie papież spotkał się z załogą, ale w pomieszczeniu na rogu ul. Kilińskiego i Milionowej.

Co dalej z radiową "Trójką"? Wideo