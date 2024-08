Rugby na plaży w Manufakturze. Przyjdź na trening z legendą! SZCZEGÓŁY

Rugby na plaży w Manufakturze

Letnie treningi rugby wracają do Manufaktury, gdzie na plaży przy ul. Karskiego 5 można spróbować swoich sił w tej dynamicznej grze zespołowej. Zajęcia będą odbywać się w każdy wtorek, w godzinach 18:00-20:00. Co istotne, są one otwarte dla wszystkich – zarówno dla osób, które mają już doświadczenie w rugby, jak i dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tą dyscypliną sportu.

Dlaczego warto spróbować rugby?

Rugby to nie tylko sport, ale także doskonały sposób na aktywne spędzenie czasu i rozwój umiejętności współpracy w drużynie. Jest to gra, która wymaga od zawodników szybkiego myślenia, dobrej kondycji fizycznej i zdolności do podejmowania decyzji w ułamku sekundy. Treningi na plaży dodatkowo wzmacniają mięśnie, poprawiają koordynację oraz wytrzymałość. Warto podkreślić, że rugby to sport dla każdego, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania.