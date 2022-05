Rozregulowany ŁKS czeka bój z prawie drugoligowcem

Gospodarze tego starcia zajmują w tabeli przedostatnie, czyli 17 miejsce i są jedną nogą w II lidze. Mają na koncie 26 punktów. Wyprzedzają jedynie GKS Jastrzębie (21). Ełkaesiacy z 42 punktami plasują się na pozycji ósmej i mają jeszcze cień, tak cień, nadziei na grę w ekstraklasowych barażach, w których wystąpią zespoły z miejsc od trzeciego do szóstego. Po tym jednak, co drużyna trenera Marcina Pogorzały ostatnio pokazuje, a pokazuje futbol według Kiepskich, trudno liczyć, że w barażach się znajdzie. Ba, naszym zdaniem łodzianie nie są nawet faworytem niedzielnego starcia w Polkowicach. W ostatnich czterech meczach nie tylko nie zdobyli choćby punktu, ale nie strzelili ani jednego gola! Stracili natomiast cztery. Górnik prowadzony przez trenera Szymona Szydełko wygrał natomiast jedną potyczkę, jedną zremisował i dwukrotnie poległ. W meczach tych piłkarze z Polkowic strzelili cztery gole, a stracili siedem. Dla nich liczy się w niedzielę tylko zwycięstwo. Komplet punktów daje im bowiem, nikła bo nikłą, ale jednak, nadzieję na uniknięcie II ligi.

Dla niektórych łódzkich piłkarzy będzie to zapewne jeden z ostatnich meczów w barwach ŁKS. Po nieudanym sezonie musi, po prostu musi, dojść do zmian. Tego chcą kibice, a i zarządzający klubem nie mogą udawać, że nic się nie stało i jest cacy. Nieoficjalnie mówi się, że na aleję Unii wrócić ma trener Kazimierz Moskal, który jest bez pracy. Nie tylko naszym zdaniem błędnym posunięciem było zwolnienie go z ŁKS. Większość kibiców chciałaby też, żeby z klubu odszedł dyrektor sportowy Krzysztof Przytuła. On ma jednak mocne poparcie w osobie sternika ŁKS Tomasza Salskiego. Zapewne przewietrzona będzie także zagraniczna szatnia. Pozostać powinien jedynie Pirulo. ą

I LIGA

32. kolejka. Piątek (6 maja): Skra Częstochowa - Stomil Olsztyn (godz. 18, wynik meczu z rundy jesiennej 1:0), Odra Opole - Korona Kielce (20.30, 1:2). Sobota (7 maja): GKSTychy - Puszcza Niepołomice (12.40, 2:2), GKSKatowice - GKSJastrzębie (20.30, 0:0), Widzew Łódź - Resovia (18, 0:1). Niedziela (8 maja): Górnik Polkowice - ŁKS Łódź (15, 1:1), Arka Gdynia - Miedź Legnica (12.40, 0:1), Chrobry Głogów - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18, 1:2). Poniedziałek (9 maja): Zagłębie Sosnowiec - Sandecja Nowy Sącz (18, 1:1).