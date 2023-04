Rozpoczęły się targi Foto, Film, Wideo w hali Expo Łódź. Zobaczcie co ciekawego oferują

Targi Film, Wideo, Foto w hali Expo Łódź

W hali Expo Łódź do soboty (22 kwietnia) trwają targi Film, Wideo, Foto. 65 wystawców z branży filmowej i fotograficznej prezentuje swoje produkty i usługi. Wśród wystawców są czołowi producenci sprzętu fotograficznego i filmowego. Można zobaczyć między innymi najnowszy aparat z serii Lumix S , model S5II firmy Panasonic , czy nowy pełnoklatkowy aparat do wideoblogów ZV-E1, czy monitory z gamy Eizo.

Wśród odwiedzających był pan Igor Woźniak, który przymierza się do wyboru sprzętu do działalności gospodarczej. Jak podkreśla targi to doskonała okazja, by zapoznać się ze sprzętem.

-Można go wypróbować, zrobić zdjęcia, obejrzeć na spokojnie w domu, zastanowić się - wylicza.