Rozpoczął się remont wiaduktu przy ul. Dąbrowskiego w Łodzi

Na wiadukcie jest już frezowana jezdnia. Wyremontowane zostaną przyczółki, filary, przęsła, kapy, czyli ta jego część na której znajdują się chodniki. Założone zostaną nowe balustrady, chodniki, osłony. Wiadukt będzie miał nowe odwodnienie. To stare nie pracowało prawidłowo i przez to uległ zniszczeniu. Będzie też nowa izolacja.

Wiadomo już też co dalej stanie z wiaduktem przy ul. Przybyszewskiego. Jego remont rozpocznie się dopiero wiosną 2021 roku. Ma kosztować 120 milionów złotych. Ale w 80 procentach inwestycja ta będzie finansowana z funduszy Unii Europejskiej. Jak zaznacza Robert Kolczyński, remont tego wiaduktu wiąże się z większymi kosztami.

- Są tam trzy wiadukty – wyjaśnia dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi. - Dwa samochodowe i jeden tramwajowy. Będą po kolei wyburzane i budowane na nowo.

Na razie co kwartał wiadukt przy ul. Przybyszewskiego co kwartał jest dokładnie sprawdzany. Przechodzi odpowiednie ekspertyzy. To od nich zależy czy może być dalej dopuszczony do ruchu. Kolejna ekspertyza ma mieć miejsce w marcu.