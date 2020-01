Rozpoczął się kolejny koncertowy rok w Łodzi ze światowymi gwiazdami

Agresywne dźwięki zabrzmią w Atlas Arenie 6 lutego. Z koncertem zawita wówczas do Łodzi amerykańska formacja Slipknot. Corey Taylor, wokalista grupy, zapowiedział: „Miło jest wracać ponownie do Europy i Wielkiej Brytanii. Bez względu na to, ile razy przyjeżdżamy, zawsze mamy niedosyt, że nie zagraliśmy we wszystkich miastach, w których byśmy chcieli. Ale jedno jest pewne: publiczność zawsze należy do najlepszych na świecie”. Występ Slipknot poprzedzi Behemoth.

2 czerwca wróci do Atlas Areny rockowy Impact Festival. Jego główną gwiazdą będzie zespół Korn, a na dwóch scenach zagrają również Bring Me The Horizon, Skillet, Royal Republic, The Last Internationale, Of Mice & Men. A 19 czerwca w Arenie zaprezentuje się André Rieu ze swoją Orkiestrą Johanna Straussa Holenderski „Król walca”, tak lubianym także w Polsce widowiskiem w ramach kolejnej światowej trasy koncertowej uczci swoje 70. urodziny.