Rozpoczął się Jemy w Domu Burger Fest. Zamów do domu, pomóż gastronomii

Festiwalowe dania nie pochodzą ze standardowej oferty restauracji. Są wyjątkową propozycją przygotowaną specjalnie na Burger Fest – mówi Agata Zarębska z Jemy w Łodzi. – Zamiast tradycyjnego kotleta wołowego do burgerów trafiło pieczone żebro, japońska pizza czy stek z udka kurczaka. Wśród dodatków są kolorowe bułki, płatki ryby bonito czy majonez z boczku.

Festiwalowe menu:

kolejność alfabetyczna

1.Agrafka: Burger Bardzo Serrrowy w bułce maślanej z sezonowaną wołowiną, serem panierowanym, sosem serowy z czerwonym pieprzem, warzywami w tempurze (cukinia, marchewka, fasolka szparagowa), pomidorem, ogórkiem konserwowym i szczypiorkiem.

Możliwość zamiany wołowiny na wegetariański kotlet z czerwonej fasoli.

Zamówienia: telefonicznie, Glodny.pl, Glovo

2.Bałucki Burger: Burger Curry w bułce pszennej z curry z kurczaka, sałatą lodową, rzodkiewką i świeżym ogórkiem

Zamówienia: www.baluckiburger.pl

3.Boogie Burger (Ptak Outlet Rzgów): Hiszpańska Corrida z wołowiną doprawioną curry i whisky, pikantną salsą pomidorową, nachosami serowymi, karmelizowaną pomarańczą, roszponką, papryczkami jalapeno i sosem mango-curry.

Możliwość zamiany wołowiny na grillowany ser halloumi.

Zamówienia: telefonicznie (płatność tylko gotówką), pyszne.pl

4.Breadnia: Burger w bułce z sezamem i czarnuszką, wołowiną, grillowanymi szparagami, mozzarellą, pomidorem i bazyliowym sosem Aïoli.

Wegański burger w bułce z sezamem i czarnuszką, falafelami, grillowanymi szparagami, wegańskim serem i pomidorem

Zamówienia: telefonicznie, Glodny.pl, UberEats

5.Browar Księży Młyn: Burger Wege w bułce pszennej z falafelami, sosem z pieczonych warzyw, sałatą, pomidorem i rzodkiewką.

Zamówienia: www.browarksiezymlyn.pl

6.Centralna Gastromachina: Burger w bułce maślanej z mielonym antrykotem, krewetkami w panko, dżemem z wędzonego ananasa z dodatkiem Krwawej Peachy i orzeszkami ziemnymi prażonymi w orientalnych przyprawach.

Zamówienia: telefonicznie, gastromachina.pl

7.Cochise: Burger Ser Gio w bułce pszennej z wołowiną, czerwoną kapustą, mac&cheese, chorizo i złotym sosem możliwość zamiany na kotlet wegetariański z grillowanych warzyw

Zamówienia: telefonicznie, www.cochisefood.pl

8.DaVella: BURGER CON PEPE ARROSTITO w bułce pszennej z wołowiną, Cime di Rapa, serem Pecorino oraz sosem śmietanowym z palonym pieprzem, winem i Grana Padano. Burger podawany z ziemniaczkami opiekanymi

Zamówienia: telefonicznie, Pizza Portal, Pyszne.pl

9.DOKI: BURGER CHICKEN ORIENT EXPRESS w bułce brioche ze stekiem z udka kurczaka w orientalnej marynacie, sałatką z mango, marchwi, czerwonej cebuli i szczypiorku, grillowaną sałatą pak choi i sosem orientalnym.

Możliwość zamiany na panierowany stek z selera

Zamówienia: telefonicznie. Koszt dowozu 5 zł do 5 km. + 1 zł za każdy kolejny kilometr.

10.Drukarnia: Gruby Kot w bułce pszennej z sezamem własnego wypieku z wołowiną, pieczarkami, krążkami cebulowymi, guacamole, pomidorem, jalapeno marynowanym, serem cheddar i sałatą. Burger podawany z frytkami.

Zamówienia: telefonicznie, UberEats

11.Dzień Dobry Caffe: Burger Wołowy by Tomek Janczewski w bułce maślanej własnego wypieku z wołowiną, panierowanym camembertem, smażonym bekonem, domowymi piklami, prażoną cebulą i sosem musztardowo-miodowym.

Możliwość wymiany na kotlet z soczewicy.

Zamówienia: telefonicznie, Facebook

12. Gargoły: Burger z Podhala w bułce pszennej z pieczonym żebrem wołowym, oscypkiem, żurawiną, rukolą i konfiturą z czerwonej cebuli.

Zamówienia: telefonicznie. Zasięg zamówienia w promieniu 5 km – przy zamówieniach od 50 PLN dostawa gratis, poniżej tej kwoty dostawa 8 zł.

13.Hamra: Habibi Burger z wołowiną, sosem tysiąca wysp, sałatą lodową, natką pietruszki, chipsami z chlebka libańskiego, grillowaną marynowaną rzepą, grillowanym peperoni, serem, marynowanymi liśćmi winogron, ogórkiem swieżym, ogórkiem dzikim, grillowanym pomidorem, grillowaną czerwoną cebulą i sosem lodowym.

Zamówienia: telefonicznie i sms, Facebook. Koszt dowozu przy 1 burgerze – 10 zł, 2 i więcej burgerów – dostawa gratis.

14.HotWok&Pot: Burger RAMEN w omlecie z jaj z makaronem, chili i szczypiorem, z dodatkiem siekanej wołowiny z piklami. Burger podawany z koktajlem Mango Lassi.

Burger VEGE MASALA w ryżowym onigirazu z tofu w indyjskich przyprawach garam masala, salsą z mango, marchewką i świeżą kolendrą. Burger podawany z koktajlem Berries Lassi.

Zamówienia: telefonicznie, hotwokpot.pl, Glodny.pl, UberEats

15.Kardamoon: Jamajka Burger w różowej bułce z pikantnym kotletem szpinakowym z orzeszkami ziemnymi, wegańskim serem, rukolą, wegańskim jajkiem, czerwoną papryką, pieczoną dynią, sosem rasta i tajemniczym składnikiem.

Zamówienia: telefonicznie, Facebook, Glodny.pl. Dowozy w własnym zakresie centrum Łodzi za free, dalsza strefa za 7zł)

16.Komediowa: Burger Błękitna Krowa w maślanej bułce z wołowiną, gorgonzolą, szpinakiem, gruszką, pesto z lubczyku i majonezem.

Możliwa zamiana wołowiny na kotleta z ciecierzycy.

Zamówienia: telefonicznie. Koszt dostawy to 8 zł w promieniu 8 km od restauracji, dalej doliczana 1 zł za każdy dodatkowy kilometr. Minimalna kwota zamówienia z dowozem to 40 zł.

17.Las Tablas: Tapa Burger z krewetkami, chorizo, kalmarami, pomidorem, sałatą, czerwoną cebulą, serem Mimollette i sosem mayo-whisky.

Możliwość zamówienia bez chorizo.

Zamówienia: telefonicznie, Facebook

18.Latające Gary: Papaj w czarnej bułce pszennej z wegańskim kotletem buraczano-jaglanym, marynowanym tofu, wegańskim cheddar, chutney z czerwonej cebuli, piklami, grillowaną papryką, musztarda, domowym sos BBQ i miksem sałat.

Zamówienia: Glodny.pl (dowóz), telefonicznie (odbiór własny)

19.Mangal: Acılı burger w bułce pszennej z sezamem własnego wypieku z kotletem z mięsa wołowo - baraniego z chilli, serem cheddar, grillowaną papryką, świeżym pomidorem, cebulą i ostrym na bazie sambalu. Burger serwowany z frytkami stekowymi w przyprawach.

Zamówienia: telefonicznie, Facebook, Instagram, w lokalu.

20.Mare e Monti: PANINO TARTARUGA w panino tartaruga (bułce imitującej skorupę żółwia) z wołowiną zaprawianą winnym sosem, pesto bazyliowym, serem pecorino, orzeszkami pini, beszamelem z dodatkiem pasty kalabryjskiej n’duja, pędami młodej rzepy i pomidorem konfitowanym.

Zamówienia: telefonicznie

21.Pawilon: PAWILONOWY RUSTYK z maślanej bułce z wołowiną, chutney z cebuli, majonezem z boczku, serem pleśniowym, chrupiącym bekon, sałatą, siankiem z pora, ogórkiem małosolnym i chipsem z ziemniaka.

Możliwość zamiany na kotlet wegetariański z ciecierzycy, chrupiący jarmuż oraz majonez z suszonych pomidorów

Zamówienia: telefonicznie, www.klubokawiarniapawilon.pl

22.Pittu Pittu: Burger z wołowiną, mięsem z żeberek w glazurze BBQ, boczkiem, cebulą, pomidorem, sałatą, roszponką, sosem martino i sosem mayo.

Zamówienia: telefonicznie, Glodny.pl, Pyszne.pl i Pizza Portal

23.Pop'n'art: Mega Torta/Pop Torta w bułce własnej roboty z tofu w cieście piwnym, kapustą czerwoną, sałatą, vegeserem z jalapeno, pastą z fasoli pinto i sosem z orzeszków ziemnych.

Zamówienia: telefonicznie, Facebook, Glodny.pl, Pyszne.pl

24.Schabowy czy mielony: Burger Kotlety w bułce z sezamem i czarnuszką z kotletem do wyboru (wołowina, kurczak, schab, mielony, falafele), wolowiną z wooka, kimchi, majonezem, kiełkami rzodkiewki, konfiturą słodko-kwaśną i imbirem marynowanym.

Zamówienia: telefonicznie, Glodny.pl, UberEats

25.Stare Kino: Burger Kinomaniaka w jasnej bułce z wołowiną, konfiturą z czerwonej cebuli, pomidorem, ogórkiem konserwowym, boczkiem, serem cheddar i sosem barbecie.

Zamówienia: Glodny.pl z dostawą, telefonicznie z odbiorem osobistym

26.Tawerna: Gorące panini z polędwicą wieprzową, grillowaną papryką i cukinią, kiełkami, sałatą, rukolą i sosem na bazie majonezu własnej produkcji z pomidorami i chili

Zamówienia: telefonicznie

27.The Chef: Okonomiyaki Beef Burger z wołowiną, okonomiyaki (japońskim plackiem z bekonem), sosem otafuku, majonezem yuzu i płatkami ryby bonito.

Możliwość zamówienia bez wołowiny.

Zamówienia: telefonicznie, Facebook, pyszne.pl, thechef.pl

28.Tłusty Śledź: ŁosośBurger w bułce do wyboru (maślana/pszenna czarna/red chilli) ze smażonym filetem łososia, sosem do wyboru (tysiąca wysp, czosnkowy, po retkińsku - hot, koperkowy, tatarski, lub mix), pomidorem, ogórkiem (świeżym lub piklowanym), czerwoną cebulą, papryką, serem cheddar i sałatą.

Zamówienia: telefonicznie. Dowóz - 8 zł

29.Toskania: Focaccia Italian Burger w bułce z czarnuszką własnego wypieku z wołowiną, prosciutto crudo, mozzarellą marynowaną w pesto z suszonych pomidorów, rukolą, grillowanym bakłażanem i sosem majonezowo- ziołowym. Burger serwowany z pieczonymi ziemniakami.

Zamówienia: telefonicznie, www.toskanialodz.pl

30.Umamitu: Burger z tofu marynowanym w imbirze, sosie sojowym, papryce gochugaru, brązowym cukrze i paście gochujang, sałatą, czerwoną cebulą, piklami hanoi (wietnamskie pikle z rzepy białej i marchewki), świeżą kolendrą i sosem sri-mayo

Zamówienia: telefonicznie, papuvege.pl

31.Widzewski Catering: Burger Fun Club w bułce maślanej z grillowaną piersią kurczaka, sałątą, pomidorem, ogórkiem piklowanym, kolendrą i sosem czosnkowym.

Zamówienia: telefonicznie

32.Zielona: Wegański burger w pełnoziarnistej bułce ze sznyclem z bakłażana, sałatą, pomidorem, świeżym ogórkiem, korniszonem, burakiem, rukolą, cebulą, papryką, sosem barbecie i sosem czosnkowym. Burger serwowany z pieczonymi ziemniakami (dostępny także w wersji bezglutenowej).

Wegetariański burger w pełnoziarnistej bułce z burgerem jaglano-brokułowym, jajkiem sadzonym, szpinakiem, ogórkiem zielonym, czerwoną cebulą, sosem bazyliowym i orientalnym curry. Burger serwowany z pieczonymi ziemniakami.

Zamówienia: telefonicznie, Glodny.pl