Różne twarze łódzkiej gastronomii – ruszyła kampania na ulicach Łodzi. Ma wesprzeć lokale w trakcie epidemii

Dział Ulicy Piotrkowskiej przy Łódzkim Centrum Wydarzeń koordynował akcje solidaryzujące przedsiębiorców, aktywnie wspierał projekt „Nadchodzą posiłki”, mający na celu dostarczanie jedzenia przez łódzkich restauratorów do pracowników ochrony zdrowia oraz koordynował przekazanie środków ochronnych dla pracowników służb bezpieczeństwa od branży „beauty” ulicy Piotrkowskiej. ŁCW wraz z Jemy w Łodzi współorganizowało dwa festiwale kulinarne w ramach edycji z dowozem do domu, które okazały się ogromnym sukcesem. W tym trudnym czasie, kiedy lokale nie mogły swobodnie funkcjonować i przyjmować gości, restauratorzy zanotowali wzrost obrotów o nawet 150%!

Kampania outdoorowa, na której zaprezentowane są twarze lokalnej gastronomii to drugi etap odsłony akcji „Piotrkowska Otwarta”. Do bezpiecznego korzystania z lokali gastronomicznych i usługowych na Piotrkowskiej w ramach III etapu odmrożenia, zachęca krótki film promocyjny. Tym razem, Dział Kreacji oraz Dział Ulicy Piotrkowskiej Łódzkiego Centrum Wydarzeń zrealizował kampanię, która wychodzi poza obszar social mediów i zdecydował przeznaczyć miejskie citylighty na zaprezentowanie bohaterów dnia codziennego.

-To ukłon w stronę wszystkich tych, którzy w najtrudniejszym okresie epidemii i zamknięcia walczyli o przetrwanie, przygotowywali jedzenie z dowozem, a jednocześnie nie zapominali o wsparciu np. pracowników służby zdrowia, dowożąc im ciepłe posiłki. Chcieliśmy pokazać twarze osób, którzy na co dzień dbają o nasze dobre samopoczucie i serwują pyszne jedzenie. To postacie z drugiego planu, działające w kuchniach i na zapleczach, którym w ten sposób chcielibyśmy wyrazić wdzięczność – dodaje Piotr Kurzawa.

Pierwszy etap kampanii, czyli wirtualny spacer po Ulicy Piotrkowskiej wystartował 5 maja. Kampania outdoorowa ruszyła w tym tygodniu, a na citilightach i gablotach ujrzymy 28 pracowników branży gastronomicznej łódzkich lokali. Zdjęcia wykonał Krzysztof Rosiak.