Rozloswano ćwierćfianłowe pary Pucharu Polski (ZDJĘCIA)

Losowanie odbyło się w siedzibie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, a były to pary ćwierćfinałowe na szczeblu okręgu. Wynikami losowania zawiedzeni mogą być w kibice w Łodzi, bo nie będzie małych derbów tego miasta. ŁKS II nie zmierzy się bowiem z Widzewem II. Czwartoligowe rezerwy klubu z alei Unii 2 trafiły bowiem na Jutrzenkę Warta. Obie drużyny są beniaminkami IV ligi, a gospodarzem spotkania będzie „Juve”. Widzew II Łódź spotka się za to na swoim boisku z trzecioligowym Pelikanem Łowicz. Obrońcę Pucharu Polski województwa łódzkiego, czyli Unię Skierniewice, czeka wyjazdowe spotkanie z RKS Radomsko (III liga). Za to Warta Sieradz podejmie Polonię Piotrków Trybunalski. Obie drużyny należą do czwartoligowej czołówki. Mecze ćwierćfinałowe zaplanowano na 16 kwietnia. W półfinale triumfator meczu w Sieradzu spotka się z lepszym w spotkaniu RKS Radomsko - Unia Skierniewice. Drugą półfinałową parę utworzą lepszy w potyczce rezerw Widzew z Pelikanem ze zwycięzcą spotkania w Warcie. Półfinały powinny zostać rozegrane 6 maja. - Za to mecz finałowy zaplanowaliśmy już po zakończeniu ligowej rywalizacji - mówi Adam Kaźmierczak, prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. - Spotkanie rozegrane zostanie na neutralnym terenie. Mamy także pucharową nowinkę. Od obecnej edycji na premie finansowe mogą także liczyć półfinaliści. Otrzymają ono po 2.500 złotych. Nie zmienia się premia dla finalistów. Triumfator może liczyć na 40 tys. zł i występ na szczeblu ogólnopolski.

Nagrodę funduje PZPN. Pokonany w finale otrzyma 10 tys. z ł od ŁZPN, ale zakończy pucharową przygodę. Trofeum broni Unia Skierniewice.