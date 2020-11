Róże zakwitną w Pasażu Róży. Trwa przebudowa, która powiększy ten zakątek i połączy go z sąsiednimi podwórkami ZDJĘCIA

Burzą starą siedzibę Straży Miejskiej w Łodzi. To zarazem początek prac przy budowie nowych ulic w centrum Łodzi

Wystarczyło zaledwie parę dni, by z powierzchni ziemi zniknęła stara willa przy ul. Kilińskiego 81, która jeszcze do niedawna była siedzibą komendatury Straży Miejskiej w Łodzi (przeniesionej do wyremontowanych budynków na ul. Wólczańską 121/123). Jej wyburzanie jest już na ukończeniu, a to zarazem początek prac przy budowie trzech nowych ulic, jakie powstaną po przebiciu kwartału między ulicami: Traugutta, Kilińskiego, Tuwima i Sienkiewicza.