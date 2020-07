Rozbój z bronią w ręku w Łodzi. Sprawcy zaatakowali na Zarzewie i grozili ofiarom rewolwerem

Na ul. Zarzewskiej dwaj mężczyźni zaatakowali najpierw dostawcę jednego z barów. Podeszli do niego, gdy siedział w aucie, poprosili o ogień, po czym jeden z nich znienacka wsiadł do pojazdu i strasząc kierowcę rewolwerem, kazał mu oddać całą posiadaną gotówkę. Kilkaset złotych, które kierowca wydał napastnikom, zupełnie ich nie zadowoliło. Nadal strasząc go bronią, zmusili mężczyznę do wejścia na zaplecze firmy sąsiadującej z barem, do której drzwi kazali mu zapukać. Otworzył im nieświadomy niebezpieczeństwa ochroniarz. Napastnicy dostali się do środka skąd skradli kolejne dwa tysiące złotych. potem uciekli.

Powiadomieni o napadzie policjanci po otrzymaniu rozpoczęli intensywne poszukiwania sprawców. Na miejscu przestępstwa zabezpieczyli szereg śladów, które poddane zostały szczegółowej analizie. Sprawdzano wiele poszlak. Żmudna praca śledcza pozwoliła na wytypowanie jednego ze sprawców. 24 czerwca funkcjonariusze pojechali do mieszkania domniemanego sprawcy. 25-latek był agresywny, usiłował uciec, jednak szybko został schwytany. W wyniku przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli broń wykorzystaną podczas napadu. Jej właściciel został zatrzymany.