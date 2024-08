Rozbój na Bałutach. Za dnia mężczyzna remontował dom łodzianki, by w nocy ją obrabować

Rozbój miał miejsce w nocy, kiedy to mężczyzna, po zakończeniu pracy, postanowił włamać się do domu, w którym prowadził remont. W momencie ataku gospodyni była w kuchni, gdzie napastnik zaatakował ją, żądając pieniędzy. Użył gazu pieprzowego, co spowodowało, że kobieta straciła chwilowo zdolność obrony. Mimo to, w odpowiednim momencie udało jej się uciec przez okno, co pozwoliło jej wezwać pomoc.

Kiedy policja dotarła na miejsce, kobieta szczegółowo opisała sytuację. Choć napastnik był w kominiarce, jego głos brzmiał znajomo. Gospodyni podejrzewała, że może to być jeden z robotników, którzy pracowali przy remoncie jej domu. To spostrzeżenie okazało się kluczowe w dalszym śledztwie.