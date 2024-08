Rozbiórka kamienicy przy ul. Limanowskiego. Utrudnienia w ruchu do 1 września

Trwa rozbiórka kamienicy przy ul. Limanowskiego 22 w Łodzi, co wiąże się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Prace potrwają do niedzieli 1 września, a mieszkańcy muszą liczyć się z wyłączeniem jednego pasa jezdni oraz wstrzymaniem ruchu na skrzyżowaniu z ul. Zachodnią.

Utrudnienia w ruchu związane z rozbiórką

Rozbiórka kamienicy przy ul. Limanowskiego 22 rozpoczęła się w ostatnich dniach. Ekipy robotników zajęły jeden pas jezdni, co znacznie utrudnia przejazd w kierunku Manufaktury i centrum miasta. Drugi pas pozostaje przejezdny, jednak kierowcy muszą być przygotowani na opóźnienia. W piątek, podczas prac, doszło do niebezpiecznego incydentu. Fragment rozbieranej kamienicy zawalił się, uszkadzając trakcję tramwajową. Co więcej, kawałki muru rozsypały się po skrzyżowaniu. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby, które zajmują się usuwaniem skutków tego zdarzenia. Ruch na skrzyżowaniu Zachodniej z Limanowskiego został wstrzymany, co dodatkowo komplikuje sytuację komunikacyjną.

Łódź, ul. Limanowskiego 22. Stan techniczny kamienicy

Kamienica przy ul. Limanowskiego 22 była w bardzo złym stanie technicznym. Opustoszała całkowicie w kwietniu tego roku, kiedy to ostatni lokatorzy opuścili budynek. Nieruchomość była w fatalnym stanie technicznym, groziła zawaleniem. Wcześniej wyburzono dwie oficyny, a obecnie trwają prace nad rozbiórką budynku frontowego. To właśnie te działania powodują największe utrudnienia dla mieszkańców i przejeżdżających kierowców.

Zgodnie z zawartą umową z firmą po gruzowisku pozostanie pusty plac do soboty 19 października. Po zakończeniu rozbiórki, teren zostanie uporządkowany, co powinno poprawić sytuację w tej części miasta. Mimo że prace są uciążliwe, ich zakończenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w okolicy.

Znikające ruiny w Łodzi

Kamienica przy ul. Limanowskiego 22 to kolejny budynek, który znika z łódzkiego krajobrazu. W bieżącym roku zniknęło już 100 budynków miejskich, które zostały zrównane z ziemią. Wśród nich znalazły się kamienice przy ul. Młynarskiej 59, Piotrkowskiej 218, Brzóski 7, Brzóski 9 oraz Pomorskiej 53. Władze miasta podejmują decyzje o wyburzeniach, aby poprawić estetykę i bezpieczeństwo w Łodzi.

Są to praktycznie ruiny, obiekty w stanie "śmierci technicznej", czyli nienadające się do użytkowania. W tym roku budżetowym miasto przeznaczyło na wyburzenia 8 mln 972 tys. zł. W planach jest dalsza rozbiórka kolejnych nieruchomości, co ma na celu nie tylko poprawę wyglądu miasta, ale także zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Rozbiórka kamienicy przy ul. Limanowskiego to zatem część szerszej strategii, która ma na celu rewitalizację i modernizację Łodzi. Mimo że obecne utrudnienia są uciążliwe, w dłuższej perspektywie przyniosą korzyści dla mieszkańców i odwiedzających to miasto. Więcej o burzonych budynkach w Łodzi w 2024 roku: Trwa wyburzanie starych budynków miejskich. W 2024 roku zniknie blisko sto ruin.

