Rowerzyści z regionu łódzkiego już dostają mandaty po 2,5 tys. zł za jazdę po pijanemu. Pierwszy wpadł w Nowy Rok mężczyza z Piątku

Nowy taryfikator mandatów. Rowerzyści z Łódzkiego już dostają mandaty po 2,5 tys. zł

Pierwszy pijany cyklista pojawił się już przed południem w Nowy Rok w Piątku w powiecie łęczyckim. 43-latek przed południem nie wytrzeźwiał jeszcze po sylwestrowej zabawie. Postanowił jednak wybrać się do sklepu po więcej alkoholu. Ponieważ nie był trzeźwy, wybrał rower, który wydawał mu się rozsądnym rozwiązaniem. Wkrótce zrozumiał, że bardzo się mylił. Patrol, który o godz. 10.50 zatrzymał go do kontroli drogowej stwierdził u niego 1,12 promila alkoholu w organizmie i wlepił mu, już według nowego taryfikatora, mandat w wysokości 2,5 tys. zł. Z relacji policji wynika, że 43-latek był wysokością mandatu mocno zaskoczony.

Nie on jedyny. W niedzielę, 2 stycznia, o godzinie 17.30 po drodze krajowej numer 70 w Zielkowicach (pow. łowicki) jechała rowerem kompletnie pijana 48-latka. Zatrzymała ją policja, miała 2,5 promila alkoholu. Też dostała 2,5 tys. zł mandatu.