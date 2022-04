Rowerem do 13 km od Łodzi. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 9 - 10 kwietnia?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 13 km od Łodzi, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Trasa do Osuchowa prowadzi czerwonym szlakiem, wizyta w rezerwacie Grądy Osuchowskie, powrót drogami lokalnymi przez rezerwat Modrzewina, niestety trasa została skrócona przez kontuzję kolana. Chętnych na wspólne wyjazdy proszę o kontakt [email protected] Nawiguj

Trasa o bardzo małym natężeniu ruchu. Trochę asfaltu, polnych dróg, najtrudniejszy etap to lasy w okolicach Piskórki. Nawiguj

Grojec-Głuchów asfalt, potem trasa prowadzi w większości przez polne i leśne drogi, aż do Rezerwatu Modrzewina, powrót to Grójca z Modrzewiny to nieustanna droga góra-dół. Na trasie dużo urokliwych miejsc.

Nawiguj