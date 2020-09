Rolnik Szuka Żony: co słychać u uczestników programu TVP? Niespodziewane rozstania i szybkie śluby. Zobacz kto znalazł miłość

Rolnik Szuka Żony to hit TVP, a we wrześniu rozpocznie się już siódma edycja tego programu. W ostatnich latach widzowie poznali w programie dziesiątki osób poszukujących miłości. Uczestnicy „Rolnik Szuka Żony” budzili u fanów silne emocje, a niektórzy z nich do dzisiaj wykorzystują popularność zdobytą w programie. Komu jednak udało się znaleźć miłość? Zobacz, co słychać u uczestników minionych edycji programu „Rolnik Szuka Żony”!

„Rolnik Szuka Żony” to hit TVP, a w każdej edycji padają kolejne rekordy oglądalności. Fani programu z niecierpliwością czekają na każdy kolejny sezon i śledzą, co słychać u uczestników poprzednich serii. No właśnie, co słychać? Sprawdziliśmy! Rolnik Szuka Żony: 7. sezon już niebawem! Aż trudno uwierzyć, że „Rolnik Szuka Żony” TVP emituje już od 2014 roku! Lada moment będziemy oglądać 7. edycję programu – wyjątkową, bo realizowaną w czasie pandemii koronawirusa. Liczymy jednak, że siódemka okaże się szczęśliwa dla uczestników! Pierwszy odcinek Rolnik Szuka Żony 7 obejrzymy już 13 września 2020 r.! Rolnik Szuka Żony: uczestnicy szukali miłości, a kto ją znalazł? Najbardziej znani uczestnicy programu „Rolnik Szuka Żony” dobrze wiedzą, jak wykorzystać zyskaną tam popularność i od lat pozostają w regularnym kontakcie z fanami. Inni raczej chronią swoją prywatność i nie przekazują mediom zbyt wielu informacji na swój temat. My jednak wiemy: kto po programie nadal jest w związku,

kto znalazł miłość poza programem,

kto niedawno wziął ślub,

kto wciąż czeka na tego jedynego lub tę jedyną. Nawet jeśli na bieżąco śledzisz plotki o uczestnikach programu, niektóre informacje na pewno cię zaskoczą! Jesteś ciekaw, co słychać u uczestników „Rolnik Szuka Żony”? Sprawdź! Zobacz galerię (23 zdjęcia) Mateusz Borek rozpoczyna współpracę z TVP Wideo