Rok temu Widzew przegrał w Bełchatowie awans do I ligi

W efekcie drużyna prowadzona wówczas przez trenera Jacka Paszulewicza zgromadziła 55 punktów i zakończyła sezon na piątym miejscu. Do I ligi awansowały Radomiak Radom (59 punktów), Olimpia Grudziądz (59) oraz GKSBełchatów (58). Z tą ostatnią drużyną łodzianie zmierzyli się w Bełchatowie 12 maja i choć od 29 minuty, po golu Daniela Mąki, prowadzili 1:0, to ostatecznie polegli 1:3. Dwie bramki dla bełchatowian zdobył Bartłomiej Bartosiak, a jedną Paweł Czajkowski.

Ten mecz był „gwoździem” do widzewskiej „trumny” w minionym sezonie. Drużyna była rozbita po wcześniejszej porażce w Łodzi z Olimpią Grudziądz 1:2 (0:0).

Miejmy nadzieję, że tym razem nie dojdzie do „powtórki z rozrywki”. Zresztą Widzew Marcina Kaczmarka to o wiele solidniejszy zespół niż Jacka Paszulewicza. Po 22 kolejkach ma pięć punktów przewagi nad Górnikiem Łęczna i sześć nad GKSKatowice oraz Resovią. Przypominamy, że bezpośrednio na zaplecze PKOEkstraklasy awansują dwie najlepsze drużyny. Zespoły z miejsc 3-6 grają baraże, a tylko zwycięzca awansuje.

Widzewiacy rozpoczną ligową rywalizację bez leczących kontuzje Przemysława Kity oraz Krystiana Nowaka. Obaj ci piłkarze są po ciężkich kontuzjach. Wprawdzie już zaczęli trenować na zwolnionych obrotach, lecz będzie dobrze jeśli pojawią się na boisku w meczach kończących sezon.

Na szczęście pozostali widzewiacy nie narzekają na zdrowie i sądo dyspozycji trenera Marcina Kaczmarka. Widzew rozpocznie ligowe zmagania 3 czerwca (środa) meczem na swoim boisku ze Skrą Częstochowa (godz. 19.10). Jesienią, pod Jasną Górą, częstochowianie wygrali mecz 1:0 (0:0). Czas na rewanż.