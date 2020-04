Po tym spotkaniu, a był to mecz 31. kolejki I ligi, łodzianie mogli się już przymierzać do gry w elicie. - Rozegraliśmy bardzo dobre zawody - mówił po ostatnim gwizdku sędziego kapitan łodzian bramkarz Michał Kołba. - Byliśmy lepsi od Rakowa, który w całym spotkaniu stworzył może dwie dobre sytuacje podbramkowe. A to niewiele w porównaniu z tym, co zaprezentował ŁKS.

Raków miał po tym meczu 68 punktów na koncie, a Rycerze Wiosny o sześć mniej. Już 4 maja drużyna trenera Kazimierza Moskala mogła jednak świętować powrót do elity po siedmiu latach. Świętowała w Jastrzębiu, gdzie wygrała wyjazdowe spotkanie z tamtejszym GKS 2:0 (2:0) po dwóch bramkach Łukasza Sekulskiego. - Klub wraca tam, gdzie jego miejsce - mówił wyraźnie wzruszony Michał Kołba, który przygodę z ŁKS rozpoczął w roku 2015 w Kleszczowie. Należy tylko żałować, że ten ełkaesiak z krwi i kości nie ma dziś okazji aby zaprezentować swoje umiejętności na boisku. Za to 11 maja łodzianie wygrali u siebie z Chojniczanką 2:0 (1:0) i było to dla tej drużyny podsumowanie cudownego przecież sezonu. Sezonu przed którym nikt nie spodziewał się awansu do PKOEkstraklasy. Czy awans nie przyszedł za szybko? Na to pytanie odpowiedzieć mogą sobie sternicy łódzkiego klubu na czele z prezesem Tomaszem Salskim. Nie sposób natomiast nie zauważyć, że dziś nie ma w składzie ekstraklasowej drużyny piłkarzy, którzy decydowali o jej obliczu rok temu. Daniel Ramirez jest „Kolejorzem’, czyli piłkarzem Lecha Poznań, Michał Kołba został zdyskwalifikowany za doping, a Piotr Pyrdoł zamienił „Przeplatankę” na koszulkę z literką L warszawskiej Legii. Czy z tymi piłkarzami ŁKS byłyby wyżej w tabeli elity? Naszym zdaniem zapewne tak. Dość powiedzieć, że to właśnie Hiszpan był najskuteczniejszy jesienią, strzelił sześć goli. Z nadzieją czekamy na wznowienie rozgrywek.ą

