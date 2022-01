Rodzinna tragedia w Unewlu. Znamy wyniki sekcji zwłok matki i jej trzech synów

We wtorek, 4 stycznia, rano o wynikach sekcji 39-letniej Anny Sz. i jej synów w wieku 3, 5 i 9 lat poinformowała Magdalena Czołnowska-Musioł, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. Do tragedii doszło w czwartek, 30 grudnia, a sekcje zwłok były przeprowadzane w piątek, 31 grudnia i w poniedziałek, 3 stycznia.

Do tragedii doszło w czwartek, 30 grudnia w domu jednorodzinnym we wsi Unewel (gmina Sławno). Około godziny 14.30 sąsiedzi zauważyli dym wydobywający się z domu i zaalarmowali służby. Sąsiedzi sami próbowali dostać się do środka, ale drzwi były zamknięte, a na oknach spuszczone rolety. Po wybiciu okien nie udało się wejść do środka ze względu na bardzo duże zadymienie.