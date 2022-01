Rodzice z Łódzkiego złożyli do ZUS-u już 16 tys. wniosków o wypłatę 12 tys. zł na dziecko. Wypełnienie wniosku trwa średnio 12 minut

Od początku tego roku rodzice mogą otrzymać nawet 12 tys. zł na dziecko w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego. Do ZUS-u w naszym regionie do 9 stycznia wpłynęło 16 tys. wniosków. Ich wypełnienie zajmuje średnio 12 minut. Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Czytaj dalej

Grzegorz Gałasiński