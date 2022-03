Rocznica wydania wyroku śmierci na rotmistrza Witolda Pileckiego. Marionetkowy rząd skazał polskiego bohatera na śmierć

Zastanówmy się logicznie. Mówimy o człowieku, który już w 1920 roku, jako ochotnik walczył z bolszewikami. Brał udział także w kampanii wrześniowej. Mimo zakończenia walk przez Wojsko Polskie do 17 października 1939 roku był w partyzantce. W listopadzie dociera do Warszawy. Współtworzy Tajną Armię Polską, a z czasem staje się orędownikiem przyłączenia TAP do działającego już Związku Walki Zbrojnej, który w lutym 1942 roku przeobrażony zostanie w Armię Krajową.

To podczas pobytu w Warszawie zgłasza się na misję oświęcimską. Daje się złapać podczas łapanki na Żoliborzu i trafia do obozu. Zadaniem Pileckiego było przede wszystkim zbadanie sytuacji jaka w obozie panowała i sporządzenie raportów kierowanych bezpośrednio do sztabu ZWZ, a dalej do rządu w Londynie. Wcześniej nikt nie zdawał sobie sprawy ze skali zbrodni popełnianych tam przez Niemców. Dzięki niemu powstaje tam Związek Organizacji Wojskowej. Podtrzymuje więźniów na duchu, organizuje doraźną pomoc jak jedzenie czy leki, na tyle na ile to możliwe - ruch oporu.