Rewitalizacja w Łodzi. Remont kamienicy, w której bywał Ślepy Maks

W historycznej kamienicy z 1890 roku, do której przylega parterowy budynek, który zostanie odtworzony, powstanie 12 mieszkań komunalnych, cztery lokale usługowe pod wynajem oraz świetlica środowiskowa z funkcjami terapeutycznymi.

- Zmiany zajdą także na podwórzu. Położona zostanie nowa nawierzchnia z kostki kamiennej. Powstanie bezpieczny, ogrodzony plac zabaw, który będzie wyposażony w karuzelę i piaskownicę. Nie zabraknie również przestrzeni zielonej. W wyznaczonym miejscu pojawi się trawnik oraz posadzone będą krzewy – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Prace remontowe potrwają do 2021 roku i pochłoną ponad 6,8 mln zł.

Przed wojną w tej kamienicy u zbiegu ul. Pomorskiej i ul. Wschodniej znajdowała się piwiarnia „Kokolobolo” należąca do Icka Leipzigera. Był to ulubiony lokal Menachema Bornsteina zwanego Ślepym Maksem, który trząsł łódzkim półświatkiem. To właśnie w piwiarni odbywały się spotkania dintojry, czyli sądu przestępczego, natomiast przed kamienicą jesienią 1929 roku Ślepy Maks zastrzelił swojego rywala Srula Balbermana.