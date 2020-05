Rewitalizacja w Łodzi. Odnawiają kamienice przy ul. Wschodniej. Zmienią się nie do poznania! Zobacz zdjęcia

To tylko fragment większej całości, ponieważ w ramach łódzkiej rewitalizacji obecnie remontowanych jest 87 budynków, w których będą 943 mieszkania, 185 lokali użytkowych i 75 mieszkań chronionych.

- Przy ulicy Wschodniej 23 oddamy do użytkowania mieszkańcom 34 komfortowych mieszkań komunalnych, w tym cztery mieszkania przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami i pięć lokali usługowych przeznaczonych na wynajem. W budynku przy ulicy Wschodniej 24 miasto odda do użytkowania osiem mieszkań komunalnych, w tym jeden lokal z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Przy ulicy Wschodniej 42 wszystkie budynki wraz z podwórkiem zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Znajdzie się w nich 10 mieszkań oraz przestrzeń dla biblioteki miejskiej – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Na posesji przy ul. Wschodniej 23 wszystkie budynki zostaną podłączone do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą miały osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Gruntownie zostanie wyremontowana instalacja wodna, gazowa i elektryczna. Na podwórku w wydzielonych miejscach zostanie zasiany trawnik. Wszystkie prace pochłoną prawie 11 mln zł.