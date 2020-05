Rewitalizacja w Łodzi. Mediateka i przeszklony dziedziniec przy willach Ludwika Meyera

W jednej willi powstanie Mediateka, a do drugiej wprowadzą się urzędnicy magistratu. Obie rezydencje zostaną połączone przeszklonym dziedzińcem, w którym pojawi się kawiarnia i przestrzeń wystawiennicza. Prace remontowo-budowlane w obu obiektach potrwają do 2021 roku.

- Przygotowujemy się do budowy przeszklonego dziedzińca, który połączy oba budynki. Na ten moment nie ma zagrożenia, że budowa zostanie wstrzymana. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramami. Wartość tej inwestycji to ponad 36 milionów złotych - mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi

Do willi przy ul. Moniuszki 3 przeniosą się wydziały Urzędu Miasta w Łodzi. Jakie? Tego jeszcze nie ustalono. Wiadomo za to, że znajdą się tam dwie sale ekspozycyjne, cztery pomieszczenia administracyjne, sala szkoleniowa, sala wielofunkcyjna i siedem pomieszczeń biurowych.

W drugiej rezydencji, oznaczonej numerem 5, znajdzie swoje lokum nowoczesna biblioteka zwana Mediateką, czyli – jak zapewniają inwestorzy – kreatywna przestrzeń do czytania, pisania i słuchania.