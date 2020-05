Rewitalizacja. Nowy pasaż poprowadzi do Manufaktury. Trwają intensywne prace budowlane

- Nowy pasaż w Centrum Łodzi to odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Łączna długość ciągów pieszo-jezdnych została zaprojektowana na 380 metrów. Dzięki tej inwestycji łodzianie będą mogli dostać się bezpośrednio z ul. Legionów do Manufaktury i na posesję przy ulicy Gdańskiej 8, gdzie już działa jedna z najnowocześniejszych bibliotek w naszym mieście – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Pasaż atrakcją turystyczną Łodzi

Przebicie to łączy bardzo specjalne miejsca takie, w których znajdują się obiekty kultury i sztuki: Teatr Powszechny przy ul. Legionów, Bibliotekę Miejską przy ulicy Gdańskiej 8 oraz teren parkowy przy kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP i dalej, Centrum Handlowe Manufaktura i Muzeum Sztuki MS2.

Głównym wykonawcą inwestycji jest firma IDS-BUD S.A., która 27 kwietnia 2018 roku podpisała z miastem kontrakt na budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ulicy Ogrodowej na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Zachodniej oraz ulicy Zachodniej na odcinku od ulicy Ogrodowej do ulicy Legionów. Łączna wartość wszystkich inwestycji to prawie 15 mln zł., natomiast samo przebicie między Manufakturą, a Teatrem Powszechnym będzie kosztować prawie 4 mln zł. Inwestycja zostanie zakończona jesienią tego roku.